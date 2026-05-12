Belçika Kraliçesi ve Koç Ailesi İstanbul'da buluştu

İstanbul, uluslararası diplomasi ve iş dünyasının kalbinin attığı anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Belçika Kraliçesi Mathilde, Türkiye ziyareti kapsamında iş dünyasının önde gelen isimlerinden Koç Ailesi ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki bağları pekiştirdi. Belçika Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Belçika ve Türkiye arasındaki ilişkilerin sadece resmi protokollerle sınırlı kalmadığı, kişisel dostluklar ve güçlü ağlar üzerine inşa edildiği vurgulandı. Bu vizyon doğrultusunda İstanbul'da düzenlenen geniş kapsamlı ağ kurma töreninde, Türkiye'nin en büyük özel sektör topluluğu olan Koç Holding'in Onursal Başkanı Rahmi Koç, Ali Koç ve Caroline Koç hazır bulundu. Davet sırasında Rahmi Koç ve Ali Koç ile samimi bir sohbet gerçekleştiren Kraliçe Mathilde, Belçika ile Türkiye ortakları arasındaki ilişkilerin rakamların ve resmi metinlerin çok ötesine geçtiğini belirtti. Kraliçe yaptığı konuşmada, "İşler kişisel bağlantılarla başlar. Bu tür toplantılar, sağlam bir dostluğun temelinde yer alır ve gelecekteki somut projelerin itici gücü olur," ifadelerini kullandı. Gecenin sonunda, bu tür üst düzey buluşmaların iki ülke arasındaki etkileşimi teşvik etmek adına kritik bir önem taşıdığı ve önümüzdeki dönemde yeni ekonomik yatırımların kapısını aralayacağı mesajı verildi.