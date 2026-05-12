İş dünyasında kadın gücü

Konya İş Kadınları Derneği, iş dünyasının ilham veren isimlerinden Leyla Alaton’u ağırlayarak anlamlı bir buluşmaya imza attı. Oldukça samimi bir atmosferde gerçekleşen akşamda, kadınların ekonomi ve sosyal hayattaki rolleri masaya yatırıldı. Buluşmanın ana gündem maddesi, kadınların iş dünyasında karşılaştıkları zorluklar ve bu engelleri aşma yöntemleri oldu. Kendi başarı yolculuğundan kesitler paylaşan Alaton, Konyalı iş kadınlarına vizyoner görüşleriyle destek verdi. Katılımcılar, Alaton’un deneyimlerinden faydalanırken, gelecek projeler için de karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Konya İş Kadınları Derneği üyeleri, bu tarz buluşmaların yeni iş birliklerine kapı araladığını vurguladı. Gecenin sonunda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Birlikte güçlenen, üreten ve ilham veren kadınların varlığına inanıyoruz. Leyla Alaton’un kıymetli görüşleri ve samimi sohbeti bizler için çok değerliydi. Bu buluşmanın yeni projelere vesile olmasını diliyoruz." Etkinliğin ardından Leyla Alaton'a teşekkür plaketi takdim edilirken, etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.