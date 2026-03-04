İş ve sanat dünyası atölye’de buluştu

Şehrin gastronomi mirasına saygı duruşunda bulunan The Ritz-Carlton, Istanbul, Ramazan ayında misafirlerini Anadolu mutfağının önemli temsilcisi Atölye’de ağırladı. Boğaz manzarası eşliğinde gerçekleşen davette, otelin ana restoranının ödüllü şefi Ali İhsan Özkan ve deneyimli mutfak ekibinin özenle hazırladığı özel iftar menüsü deneyimledi. Ayrıcalıklı konaklama hizmetleriyle ‘şehrin içinde misafir olmak’ kavramını gerçekleşen iftar yemeğine; Eda Kosif, Füsun Çevikel Kuran, İpek Özmen Develi gibi iş ve sanat dünyasından isimler katılım sağladı.