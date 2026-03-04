Romantik kutlama...

Güncel

Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşi Kaan Demirağ'ın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı.

Giriş: 04 Mart 2026 Çarşamba 09:45 Güncelleme: 04 Mart 2026 Çarşamba 09:45
Cemiyet hayatının en çok takip edilen isimlerinden biri olan Aslışah Alkoçlar Demirağ, özel hayatındaki mutluluğunu takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. 2021 yılında görkemli bir törenle hayatını birleştirdiği iş insanı eşi Kaan Demirağ’ın yeni yaşını kutlayan Alkoçlar, sosyal medyada aşk rüzgarları estirdi. Aslışah Alkoçlar Demirağ, eşinin doğum günü vesilesiyle kişisel Instagram hesabından bir dizi fotoğraf paylaştı. Çiftin birlikte çekildikleri en özel anları derleyen Aslışah Hanım, paylaşımının altına şu samimi notlar düştü. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşıma, cemiyet dünyasından yakın dostları ve takipçileri de kayıtsız kalmadı. Çiftin birbirine olan bakışları ve karelerdeki uyumları "Örnek çift" yorumlarını beraberinde getirdi. Takipçiler, Kaan Demirağ için tebrik mesajları yağdırırken, çiftin mutluluğuna ortak oldular.

Aslışah Alkoçlar Demirağ kaan demirağ

