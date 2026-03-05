ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı, dünyanın birçok ülkesinden filantropistleri, etki yatırımcılarını ve sosyal girişimcileri bir araya getiren UBS Sosyal Etki Forumu'nda jüri başkanlığı yaptı.
Giriş: 05 Mart 2026 Perşembe
EMİNE SABANCI KAMIŞLI
EMİNE SABANCI KAMIŞLI
EMİNE SABANCI KAMIŞLI
EMİNE SABANCI-ERHAN KAMIŞLI
EMİNE SABANCI-ERHAN KAMIŞLI
EMİNE SABANCI-ERHAN KAMIŞLI
EMİNE SABANCI-ERHAN KAMIŞLI
İsviçre'de jürü başkanı oldu
ESAS Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı, dünyanın birçok ülkesinden filantropistleri, etki yatırımcılarını ve sosyal girişimcileri bir araya getiren UBS Sosyal Etki Forumu'nda jüri başkanlığı yaptı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.