Formula 1 prensi evlendi

Formula 1'de 2026 sezonuna sayılı günler kala, yıldız pilot Charles Leclerc, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Alexandra Saint Mleux ile Monaco'da düzenlenen bir törenle hayatını birleştirdi. Mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle duyuran çift, düğün sürecinin iki aşamadan oluşacağını açıkladı. Leclerc, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Sonsuza kadar hatırlayacağımız bir gün. İlk bölüm tamamlandı; ikinci bölüm ise önümüzdeki yıl tüm sevdiklerimizle birlikte kutlayacağımız büyük düğünle devam edecek.