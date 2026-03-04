Güncel

Formula 1 prensi evlendi

Formula 1 pilotu Charles Leclerc, uzun süredir birlikte olduğu Alexandra Saint Mleux ile Monaco'da evlendi.

04 Mart 2026 Çarşamba 10:05
Formula 1'de 2026 sezonuna sayılı günler kala, yıldız pilot Charles Leclerc, uzun süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Alexandra Saint Mleux ile Monaco'da düzenlenen bir törenle hayatını birleştirdi. Mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaştıkları karelerle duyuran çift, düğün sürecinin iki aşamadan oluşacağını açıkladı. Leclerc, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Sonsuza kadar hatırlayacağımız bir gün. İlk bölüm tamamlandı; ikinci bölüm ise önümüzdeki yıl tüm sevdiklerimizle birlikte kutlayacağımız büyük düğünle devam edecek.

Alexandra Saint Mleux Charles Leclerc Monaco

