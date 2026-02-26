Sabancı'ya erkek torun geliyor

Ekim 2021'de Hacı Sabancı ile evlenen, Ağustos 2023'te kızları Arzu Alara'yı dünyaya getiren Nazlı Sabancı'nın ikinci çocuğuna hamile olduğu magazin gündeminde yer almıştı. Henüz üç aylık olan Nazlı Sabancı'nın bebeğinin cinsiyeti belli oldu. Sabancı çifti erkek bebek beklediklerini duyurdu. Hacı Sabancı, ''Nazlı ile ben çok heyecanlıyız. Henüz isim düşünmedik. Kafamızda bir isim var ama daha netleşmedi. Sadece sağlıklı dünyaya gelmesi en büyük dileğimiz' diyerek HT Kulüp'e özel açıklamada bulundu.

Reşit ÖZET