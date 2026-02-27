Gate 27’de bilim ve sanat buluşması...

Sanatçı ve araştırmacıların yaratıcı süreçlerini desteklemek amacıyla kurulan Gate 27, ilk misafir sanatçı dönemini geride bıraktı. Gate 27 Kurucusu Melisa Sabancı Tapan, ilk dönemin odak noktasının bilim ve sanatın kesişim kümesi olduğunu vurguladı. Programın ilk konuğu olan sanatçı Beyza Durhan, konaklama süreci boyunca üniversite laboratuvarlarındaki akademik araştırmalarını sanat mekânına taşıyan özgün bir çalışma yürüttü. Tapan, Durhan’ın çalışma disiplinini şu sözlerle değerlendirdi: "Beyza Durhan’ın atölye süreci; üniversite laboratuvarlarından sanat mekânına uzanan güçlü bir araştırma hattı kurdu. Bu süreçte biyo-malzemeler, bilimsel araştırma ve doğa ile kurulan estetik dil ön plana çıktı." Gate 27’de gerçekleşen bu ilk çalışma, sanatın sadece görsel bir pratik değil, aynı zamanda bilimsel verilerle şekillenen bir keşif alanı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Özellikle biyo-malzemelerin kullanımıyla doğa ve estetik arasında kurulan yeni dil, Gate 27’nin gelecek dönem projeleri için de ilham verici bir başlangıç teşkil etti.