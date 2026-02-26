Sabancı'ya erkek torun geliyor

Hacı - Nazlı Sabancı çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Henüz 3 aylık hamile olan Nazlı Sabancı, erkek bebek bekliyor

Giriş: 26 Şubat 2026 Perşembe

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

Sabancı'ya erkek torun geliyor

Hacı - Nazlı Sabancı çiftinin ikinci bebeklerinin cinsiyeti belli oldu. Henüz 3 aylık hamile olan Nazlı Sabancı, erkek bebek bekliyor

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