Sabancı: "Okuduğum en etkileyici aşk hikayesi"

Cemiyet hayatının ünlü simalarından Pınar Sabancı, Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un kült eseri üzerine yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Yıllar önce okuduğu romanın ruhunda bıraktığı izleri takipçileriyle paylaşan Sabancı, edebiyatın sinemaya/diziye uyarlanması konusundaki çekincelerini de açık yüreklilikle dile getirdi. Sabancı, Orhan Pamuk’un eserini sadece bir aşk hikayesi olarak değil; aşkın nesneleştiği, hafıza ve hatıranın eşyalar üzerinden hayat bulduğu derin bir yapıt olarak tanımladı. Paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Aşk, tutku, takıntı, bağlılık, bağımlılık... Geçmişi, elden kayıp giden bir aşkı bir müzeyle nesneleştirme fikri… Okuduğum en etkileyici aşk/takıntı kitaplarından biri diyebilirim." Normal şartlarda kitap uyarlamalarına karşı mesafeli durduğunu belirten Pınar Sabancı, zihnindeki hayal dünyasının yönetmenin vizyonuyla nadiren örtüştüğünü vurguladı. Ancak söz konusu dizi uyarlaması olduğunda ezberinin bozulduğunu itiraf etti.