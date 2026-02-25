Türkiye'nin en zengin 10 ismi... Forbes'un yenilediği "Türkiye'nin En Zenginleri" sıralamasında zirve değişmedi. Listenin ilk basamağında yine Murat Ülker yer alırken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 2,7 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ilk kez listeye adını yazdırdı