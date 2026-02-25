Türkiye'nin en zengin 10 ismi...

Forbes'un yenilediği "Türkiye'nin En Zenginleri" sıralamasında zirve değişmedi. Listenin ilk basamağında yine Murat Ülker yer alırken, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 2,7 milyar dolarlık servetiyle bu yıl ilk kez listeye adını yazdırdı

Giriş: 25 Şubat 2026 Çarşamba

1- Murat Ülker: 5 milyar 300 milyon dolar

2- Şaban Cemil Kazancı – 5,1 milyar dolar

3- Erman Ilıcak: 3 milyar 700 milyon dolar

4- FERİDUN GEÇGEL 3.4 MİLYAR DOLAR

5- Ferit Faik Şahenk: 3 milyar 100 milyon dolar

6- Semahat Sevim Arsel: 3 milyar 100 milyon dolar

7- Filiz Şahenk: 2 milyar 900 milyon dolar

8- Mustafa Rahmi Koç: 2 milyar 700 milyon dolar

9- Selçuk Bayraktar: 2 milyar 700 milyon dolar

10. Mehmet Sinan Tara – 2,6 milyar dolar

