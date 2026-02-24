Yasemin Masis, St. Moritz'de geçirdiği kazanın ardından yaşadığı iyileşme sürecini 'İnsan kırıldığı yerden güçleniyor' sözleriyle paylaştı.
Giriş: 24 Şubat 2026 Salı
'İnsan kırıldığı yerden güçleniyor'
Yasemin Masis, St. Moritz'de geçirdiği kazanın ardından yaşadığı iyileşme sürecini 'İnsan kırıldığı yerden güçleniyor' sözleriyle paylaştı.
