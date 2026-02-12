'Mutlu' son yolculuğuna uğurlandı

Medikal sektörün önde gelen isimlerinden Cezmi Mutlu, eşi Hülya Mutlu ile evliliğinin 53. yılını kutlamasından 5 gün sonra ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 3 çocuk babası olan Mutlu, medikal dünyasının tanınmış iş insanları arasındaydı. Ani ölümüyle herkesi yasa boğan Cezmi Mutlu'nun cenaze töreni Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi. İş dünyasından; Raif Dinçkök, Can-Ahu Has, Umut Özkanca, Ralf Tezman gibi çok sayıda isim katılarak acılı aileye başsağlığı diledi.

Onur AYDIN