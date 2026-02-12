Güncel

'Mutlu' son yolculuğuna uğurlandı

Medikal sektörünün önde gelen isimlerinden Cezmi Mutlu, son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş: 12 Şubat 2026 Perşembe 15:34 Güncelleme: 12 Şubat 2026 Perşembe 16:16
'Mutlu' son yolculuğuna uğurlandı

Medikal sektörün önde gelen isimlerinden Cezmi Mutlu, eşi Hülya Mutlu ile evliliğinin 53. yılını kutlamasından 5 gün sonra ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti. 3 çocuk babası olan Mutlu, medikal dünyasının tanınmış iş insanları arasındaydı. Ani ölümüyle herkesi yasa boğan Cezmi Mutlu'nun cenaze töreni Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Beykoz Kanlıca Mezarlığı’na defnedildi. İş dünyasından; Raif Dinçkök, Can-Ahu Has, Umut Özkanca, Ralf Tezman gibi çok sayıda isim katılarak acılı aileye başsağlığı diledi.

Onur AYDIN

Cezmi Mutlu Cenaze Medikal

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel 'Mutlu' son yolculuğuna uğurlandı

Medikal sektörünün önde gelen isimlerinden Cezmi Mutlu, son yolculuğuna uğurlandı.
Güncel Leopar tutkunu...

Bir moda ikonu haline gelen Yasemin Ergene, leopar tutkusunu stilinde ve evinde gösterdiği küçük detaylarla paylaştı.
Güncel Beyaz Saray'da çekim yaptı

Oyuncu eşi Ceyda Ateş Toplusoy ve kızı Talia ile bir süredir Amerika'da içerik üreten Buğra Toplusoy, yeni videosu için Beyaz Saray'da çekim yaptı.
Jet Set Anne-kız tatilde...

Ünlü model Kate Moss ile model olan kızı Lila Moss, Tulum sahilinde okyanusun keyfini çıkarken görüntülendiler.
Jet Set Köpekleriyle dolaştılar

David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğulları Brooklyn Beckham eşi Nicola Peltz'le, köpeklerini bakım evine götürürken objektiflere yansıdı.
Güncel Yazıcı, son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Grubu’nun kurucularından iş insanı Kamil Yazıcı, ailesi ve dostları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

Güncel Yeni yaşa sürpriz kutlama...

35 yaşına girecek olan genç iş insanı Hakan Sabancı'ya ilk doğum günü sürprizini kuaförü yaptı.
Güncel Sabancı'dan duygusal paylaşım...

Pınar Sabancı, alzheimer teşhisi konan annesi Aysel Konca hakkında duygu dolu bir paylaşım yayınladı.

Jet Set Rihanna alışverişe çıktı

1 milyar dolarlık servete sahip olan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, market alışverişine çıktı.
Güncel Farkındalık Günü'nde bir aradalar...

Dr. Ayşegül Altınbaş'ın kurucu başkan olduğu, yönetim kurulu üyesi Berrin Zorlu'nun da destek verdiği Herdem Çare Derneği üyeleri, TBL1XR1 Farkındalık Günü'nde bir araya geldi.
Güncel Gülman'a çifte kutlama...

Yakın dostları tarafından çok sevilen Feryal Gülman, yeni yaşını dostu Demet Sabancı Çetindoğan'ın düzenlediği davetle bir kez daha kutladı.

Jet Set Super Bowl'da Bad Bunny şovu...

Grammy Ödülü alan Bad Bunny, ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl'da sahne şovuyla dikkatleri üzerine çekti.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.