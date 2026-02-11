Yazıcı, son yolculuğuna uğurlandı

Anadolu Grubu’nun kurucularından ve Onursal Başkanı olan Kamil Yazıcı önceki gün hayata gözlerini yumdu. Yazıcı’nın vefatı, iş dünyasında derin üzüntü oluşturdu. Gruptan yapılan açıklamada, Anadolu Grubu ailesinin "yeri doldurulamayacak büyüğü" olarak nitelediği Kamil Yazıcı'nın cenaze töreni Ataşehir Mimar Sinan Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Maltepe Yüzevler Mahallesi'ndeki aile kabristanına defnedildi. Cenaze törenine; Anadolu Grubu’nda Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Tuncay Özilhan, İzzet Özilhan, Hüsnü Özyeğin ve Ali Sabancı gibi birçok isim katılarak aileye taziyelerini iletti. Nevşehir'de 1929'da doğan Kamil Yazıcı, iş hayatına 14 yaşında babasının bakkal dükkanında başladı. Askerlik görevi için geldiği İstanbul'da 1950'de iş insanı İzzet Özilhan ile tanışan Yazıcı, Anadolu Grubu'nun temellerini oluşturan ticaret ve sanayi şirketlerini kurdu. 1960'lı yılların sonunda holdingleşen grubun ilk Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Yazıcı, 2007'ye kadar görevi sürdürdü.

Onur AYDIN