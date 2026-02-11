Güncel

Sabancı'dan duygusal paylaşım...

Pınar Sabancı, alzheimer teşhisi konan annesi Aysel Konca hakkında duygu dolu bir paylaşım yayınladı.

Giriş: 11 Şubat 2026 Çarşamba 09:28 Güncelleme: 11 Şubat 2026 Çarşamba 09:28
Sabancı'dan duygusal paylaşım...

İş insanı İlhan Sabancı’nın eşi psikolog Pınar Sabancı, bir süre önce alzheimer olduğunu açıkladığı annesi Aysel Konca ile ilgili yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Annesinin elini tutarken çektiği bir fotoğrafı paylaşan Pınar Sabancı, paylaşımına "Anne, anneanneyi severken çocuğunmuş gibi konuşuyorsun onunla.” dedi kızım. Fark etmemişim ama öyle işte. O benim dünkü çocukluğum, bugün çocuğum… Hayat yolculuğunda sevgi şekil değiştiriyor, farklı rollere bürünüyor. Ama zaman akıp giderken, o hep sabit, hep orada…" notunu düşerek yayınladı. Sabancı'ya takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.

Pınar Sabancı Aysel Konca

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Yeni yaşa sürpriz kutlama...

35 yaşına girecek olan genç iş insanı Hakan Sabancı'ya ilk doğum günü sürprizini kuaförü yaptı.
Güncel Sabancı'dan duygusal paylaşım...

Pınar Sabancı, alzheimer teşhisi konan annesi Aysel Konca hakkında duygu dolu bir paylaşım yayınladı.

Güncel Farkındalık Günü'nde bir aradalar...

Dr. Ayşegül Altınbaş'ın kurucu başkan olduğu, yönetim kurulu üyesi Berrin Zorlu'nun da destek verdiği Herdem Çare Derneği üyeleri, TBL1XR1 Farkındalık Günü'nde bir araya geldi.
Güncel Gülman'a çifte kutlama...

Yakın dostları tarafından çok sevilen Feryal Gülman, yeni yaşını dostu Demet Sabancı Çetindoğan'ın düzenlediği davetle bir kez daha kutladı.

Jet Set Super Bowl'da Bad Bunny şovu...

Grammy Ödülü alan Bad Bunny, ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl'da sahne şovuyla dikkatleri üzerine çekti.
Güncel 25 yıllık evlilik bitti

Galatasaray'ın 30. başkanı Faruk Süren'in kızı Yelda Elmas ile Galatasaray'ın 38. Başkanı Burak Elmas boşandı.
Güncel Endonezya'da huzurlu tatil...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, Endonezya'daki tatilinden anlar paylaştı.
Güncel Ablasıyla poz verdi

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, ablası Neslişah Alkoçlar Düzyatan ile birlikte poz verdi.
Güncel Salzburg'ta Mozart haftası...

Arzu Sabancı, yakın arkadaşlarıyla birlikte Avusturya'nın Salzburg şehrini gezdi.

Güncel Machler, 67’nci yaşını kutladı

Bettina Machler, yeni yaşını kızı Pia Hakko Yeşil, torunu Lily June ve kardeşi Urs Machler ile birlikte karşıladı.
Güncel 'Şen' patron...

Suzan Şen, ortak olduğu tırnak bakım ve güzellik merkezinin Etiler’de açılışını yaptı.
Güncel Koçibey'in kayak keyfi...

Mimar Alara Koçibey, dostlarıyla birlikte Erzurum'da kayak tatiline çıktı.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.