Sabancı'dan duygusal paylaşım...

İş insanı İlhan Sabancı’nın eşi psikolog Pınar Sabancı, bir süre önce alzheimer olduğunu açıkladığı annesi Aysel Konca ile ilgili yaptığı paylaşımla duygulandırdı. Annesinin elini tutarken çektiği bir fotoğrafı paylaşan Pınar Sabancı, paylaşımına "Anne, anneanneyi severken çocuğunmuş gibi konuşuyorsun onunla.” dedi kızım. Fark etmemişim ama öyle işte. O benim dünkü çocukluğum, bugün çocuğum… Hayat yolculuğunda sevgi şekil değiştiriyor, farklı rollere bürünüyor. Ama zaman akıp giderken, o hep sabit, hep orada…" notunu düşerek yayınladı. Sabancı'ya takipçilerinden çok sayıda destek mesajı geldi.