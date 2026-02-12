Anne-kız tatilde...

Jet Set

Ünlü model Kate Moss ile model olan kızı Lila Moss, Tulum sahilinde okyanusun keyfini çıkarken görüntülendiler.

Süper model Kate Moss, kendisine çok benzeyen kızı Lila Moss ile birlikte Meksika'nın Tulum sahilinde tatil yapıyor. Anne - kız, okyanusun tadını çıkarırken görüntülendi. Tip 1 diyabet hastası olduğu bilinen Lila Moss, plajda sağ bacağında diyabet pompasıyla fotoğraflandı. 52 yaşındaki Kate Moss'un 23 yaşındaki kızı Lila Moss, annesinin izinden giderek modellik yapıyor. Lila Moss, 2022 Met Gala gibi bazı etkinliklerde hem pompasını hem de glikoz ölçüm cihazını gururla sergilemişti. 14 yaşındayken bir model gözlemcisi tarafından keşfedildikten sonra moda dünyasının en çok aranan yüzlerinden biri haline gelen Kate Moss, kariyerinde elde ettiği büyük başarıya rağmen, kızı Lila'nın onun yolundan gitmesi konusunda pek istekli değildi. Lila Moss, bu durumu, verdiği bir röportajda şöyle açıklamıştı: Annem, modellik yapmamı her zaman erteledi. 'Yapmak istersen yapabilirsin ama tavsiye etmem' derdi. Ne var ki Lila Moss da tıpkı annesi gibi modelliğe 14 yaşında başladı.

Jet Set

