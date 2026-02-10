Gülman'a çifte kutlama...

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Feryal Gülman, yeni yaşını dostlarının günler süren keyifli sürprizleriyle kutluyor. İş insanı dostu Demet Sabancı Çetindoğan ev sahipliğinde arkadaşı Gülman'a şık bir doğum günü daveti düzenledi. Demet Hanım, her daim yabancı konuklarını ve yakın dostlarını ağırladığı yalısının kapılarını bu kez Feryal Gülman ve seçkin davetlileri için açtı. Kusursuz detaylarla hazırlanan özel günde; Arzu Sabancı, Merih Turan, Dalia Garih ve Berrin Yoleri başta olmak üzere cemiyet hayatının tanınmış isimleri bir araya geldi. Öğle saatlerinde başlayıp geç saatlere kadar süren buluşmada, doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Gülman dostlarının sürpriziyle duygusal anlar yaşayarak keyifli bir doğum günü geçirdi.