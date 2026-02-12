Güncel

Oyuncu eşi Ceyda Ateş Toplusoy ve kızı Talia ile bir süredir Amerika'da içerik üreten Buğra Toplusoy, yeni videosu için Beyaz Saray'da çekim yaptı.

Giriş: 12 Şubat 2026 Perşembe 10:02 Güncelleme: 12 Şubat 2026 Perşembe 10:04
Sosyal medyada aktif olarak yer alan ve hayatlarını Amerika'da sürdürmeye devam eden Ceyda Ateş Toplusoy ile eşi Buğra Toplusoy çifti içerik üretmeye devam ediyor. Youtube kanalları için çeşitli çekim yapan çift, farklı konseptlerle izleyiciyi eğlendiriyor. Yeni bölüm çekimleri için Miami'den yola çıkan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde yer alan Beyaz Saray'ı gezen Toplusoy, takipçileri için fotoğraflar da paylaştı. Ceyda Ateş Toplusoy ile eşi Buğra Toplusoy çifti daha önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın evinde düzenlenen bir etkinliğe katılmıştı.

