Beyaz Saray'da çekim yaptı

Sosyal medyada aktif olarak yer alan ve hayatlarını Amerika'da sürdürmeye devam eden Ceyda Ateş Toplusoy ile eşi Buğra Toplusoy çifti içerik üretmeye devam ediyor. Youtube kanalları için çeşitli çekim yapan çift, farklı konseptlerle izleyiciyi eğlendiriyor. Yeni bölüm çekimleri için Miami'den yola çıkan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde yer alan Beyaz Saray'ı gezen Toplusoy, takipçileri için fotoğraflar da paylaştı. Ceyda Ateş Toplusoy ile eşi Buğra Toplusoy çifti daha önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın evinde düzenlenen bir etkinliğe katılmıştı.