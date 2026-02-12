Köpekleriyle dolaştılar

Jet Set

David ve Victoria Beckham çiftinin en büyük oğulları Brooklyn Beckham eşi Nicola Peltz'le, köpeklerini bakım evine götürürken objektiflere yansıdı.

Giriş: 12 Şubat 2026 Perşembe 09:18 Güncelleme: 12 Şubat 2026 Perşembe 09:22
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz çifti, dört köpeğine bakım yaptırmak üzere dışarı çıktı.Beverly Hills'teki gezinti için uyumlu kıyafetler giyen 26 yaşındaki Beckham ve 31 yaşındaki Peltz, köpeklerini kucaklarında taşıdı. Çift, hareketli köpeklerini kaldırımda taşırken oldukça zorlandı. Hatta Beckham, zaptetmekte zorlandığı köpekler için bakım evinin kapısını ayağıyla tekmeleyerek açmak zorunda kaldı. Bu gezinti, Brooklyn Beckham'ın, annesi Victoria Beckham'ın, köpeklere yardım girişimine destek vermemesini eleştirdiği ve ailesiyle tüm bağlarını kopardığı sansasyonel açıklamasından sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti. David ve Victoria Beckham ailesinin en büyük oğlu Brooklyn, ailesini hedef aldığı açıklamasında, annesi Victoria'nın geçen yıl Los Angeles yangınları sırasında eşi Peltz'in köpeklere yardım etme girişimlerine destek olma isteğini geri çevirdiğini, üstelik daha önce hiçbir şey için yardım istemediklerini iddia etmişti. Brooklyn ve Nicola çifti, Los Angeles yangınları sonrası, Nicola Peltz'in kurduğu Yogi's House adlı yardım kuruluşu aracılığıyla yangından etkilenen hayvanları kurtarmak için 59 bin dolar toplamıştı.

David ve Victoria Beckham Brooklyn Beckham Nicola Peltz

