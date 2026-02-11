Rihanna alışverişe çıktı

Bir milyarderin tek başına market alışverişi yapamayacağını kim söyledi? Üç çocuk annesi şarkıcı Rihanna, Los Angeles'taki bir markette alışveriş yaparken görüntülendi. Kendi alışveriş arabasını kullanıp, sebze ve meyve reyonunda seçtiklerini tek tek poşetlere dolduran Rihanna, etraftaki diğer müşterilerin meraklı bakışları arasında alışverişini tamamladı. Alışverişe baştan aşağı siyah bir kıyafetle çıkan Rihanna, alacağı ürünleri seçerken market koridorlarında rahatça dolaştı ve kendisini tanıyanlarla selamlaştı. 1 milyar dolarlık servet sahibi Rihanna, bir ara elinde taze soğan demetini taşırken fotoğraflandı. Yaşlı bir müşterinin yanlışlıkla alışveriş sepetini Rihanna'nın sepetiyle karıştırmasıyla komik bir an yaşadı. İkisi de olayı gülerek geçiştirdi ve alışverişe devam etti. Market alışverişini tamamlayan Rihanna, arabasına bir orkide taşırken görüntülendi. Uzun zamandır yeni albüm çıkarmayan ve müzikten uzak duran Rihanna, ASAP Rocky ile birlikteliği boyunca üç çocuk sahibi oldu. Ev hayatına ağırlık veren Rihanna, en son geçen ay kendine ait iç çamaşırı markasının yeni koleksiyonunu tanıttı.