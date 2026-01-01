Geleneği bozmadılar...

Her yıl olduğu gibi bu yılı da otellerinde geçiren Gülşah alkoçlar ilk kez yeni yılı eşi Ender Alkoçlar'dan ayrı geçirdi. İş inder Alkoçlar'ın ciddi bir emeliyat süreci yaşadığını söyleyen Gülşah Alkoçlar bu sene işleri nedeniyle çocukları ve torunlarının da yanında olamadı. Uludağ’da dağın popüler otellerinin sahipleri olan Ozan ve Bahar Şer çifti de HT Kulüp objektiflerine yansıdı. Grand Yazıcı ve Alkoçlar Otel geçen yıl olduğu gibi bu yılda yılbaşında yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Kar tatilcileri yeni yıla yeni heyecanlarla girmenin mutluluğunu Uludağ'da yaşadı.

Onur AYDIN