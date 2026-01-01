Uludağ'da işletmeleri olan Gülşah Alkoçlar ve Ozan-Bahar Şer çifti yılbaşı tatiliyle birlikte geleneği bozmadan soluğu Uludağ'da aldılar.
Giriş: 01 Ocak 2026 Perşembe
GÜLŞAH ALKOÇLAR
OZAN-BAHAR ŞER
OZAN-BAHAR ŞER
OZAN-BAHAR ŞER
GÜLŞAH ALKOÇLAR
GÜLŞAH ALKOÇLAR
Geleneği bozmadılar...
Uludağ'da işletmeleri olan Gülşah Alkoçlar ve Ozan-Bahar Şer çifti yılbaşı tatiliyle birlikte geleneği bozmadan soluğu Uludağ'da aldılar.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.