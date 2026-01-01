2025'e 'Veda' 2026'ya 'Merhaba'

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yılı aileleri ve dostlarıyla birlikte coşkuyla kutladılar. Yeni yıl için ailesini bir araya toplayan Arzu Sabancı, yeni yıl dileğini evinde süslediği ağacının yanında paylaştı. Derin Mermerci ikiz kızları ve dostlarıyla birlikte dışarıda kutlamalara katıldı. Eğlenceli gecede Mermerci kızlarıyla tombala oynayıp geri sayım yaptı. Genç iş insanı Hakan Kosif ise eşi Evelize Kosif ile evlerinde bir yemek verdi. Torunu Lily June ile birlikte yılbaşı ağacını süsleyen Bettina Machler'in sevimli karelerini kızı Pia Hakko Yeşil paylaştı. Şebnem-Celal Çapa çiftide ailece evdeydi. Çapalar süsledikleri yılbaşı ağaçlarının önünde 2025'e veda edip 2026'yı karşıladı. Geleneği bozmayan Kosif Ailesi ise evlerindeki ağacı süsleyerek saatin 12 olmasını bekledi. Kızlarıyla birlikte poz veren Melda-Sinan Kosif çifti yeni yıl için dileklerini dileyerek kutlama yaptılar.