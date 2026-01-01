Güncel

2025'e 'Veda' 2026'ya 'Merhaba'

Cemiyet hayatının ünlü isimleri yılbaşı gecesi hazırlıklarını Instagram hesaplarından paylaşarak 2026'yı büyük bir coşkuyla karşıladılar.

Giriş: 01 Ocak 2026 Perşembe 10:18 Güncelleme: 01 Ocak 2026 Perşembe 11:07
2025'e 'Veda' 2026'ya 'Merhaba'

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yılı aileleri ve dostlarıyla birlikte coşkuyla kutladılar. Yeni yıl için ailesini bir araya toplayan Arzu Sabancı, yeni yıl dileğini evinde süslediği ağacının yanında paylaştı. Derin Mermerci ikiz kızları ve dostlarıyla birlikte dışarıda kutlamalara katıldı. Eğlenceli gecede Mermerci kızlarıyla tombala oynayıp geri sayım yaptı. Genç iş insanı Hakan Kosif ise eşi Evelize Kosif ile evlerinde bir yemek verdi. Torunu Lily June ile birlikte yılbaşı ağacını süsleyen Bettina Machler'in sevimli karelerini kızı Pia Hakko Yeşil paylaştı. Şebnem-Celal Çapa çiftide ailece evdeydi. Çapalar süsledikleri yılbaşı ağaçlarının önünde 2025'e veda edip 2026'yı karşıladı. Geleneği bozmayan Kosif Ailesi ise evlerindeki ağacı süsleyerek saatin 12 olmasını bekledi. Kızlarıyla birlikte poz veren Melda-Sinan Kosif çifti yeni yıl için dileklerini dileyerek kutlama yaptılar.

yılbaşı kutlama Instagram 2026

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güncel Uludağ'da coşkulu kutlama...

Yeni yılı Uludağ'da karşılamak isteyen iş ve cemiyet hayatının kayak sever isimleri 2026'nın ilk dakikalarını eğlenerek geçirdi.
Güncel 2025'e 'Veda' 2026'ya 'Merhaba'

Cemiyet hayatının ünlü isimleri yılbaşı gecesi hazırlıklarını Instagram hesaplarından paylaşarak 2026'yı büyük bir coşkuyla karşıladılar.

Güncel Geleneği bozmadılar...

Uludağ'da işletmeleri olan Gülşah Alkoçlar ve Ozan-Bahar Şer çifti yılbaşı tatiliyle birlikte geleneği bozmadan soluğu Uludağ'da aldılar.

Güncel Yeni yıl anıları...

Ailece yeni yıla giren Tahsin-Semra Özlenir, Feryal Gülman ve Nuri-Tuba Develi çifti yılbaşı coşkusunu sosyal medya hesaplarında paylaştılar.
Jet Set Aspen ve New York'ta yılbaşı...

Ünlü model Bella Hadid, şarkıcı Mariah Carey ve daha birçok ünlü isim yılbaşı döneminde Aspen’i tercih etti.
Jet Set Alessandra, sevgilisiyle yılbaşı tatilinde

Ünlü süper model Alessandra Ambrosio, bir yıldır aşk yaşadığı sevgilisi Buck Palmer ile yeni yılı Brezilya sahilinde karşıladı.
Güncel 'Güzelliklerle gel 2026'

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Üyesi Olgun Zorlu'nun eşi Berrin Zorlu, yeni yıl öncesi bir yemek vererek 2026 yılına 'Güzelliklerle gel' dedi.
Güncel 'Turizm hem zevkli hem de zor'

NG Hotels İcra Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, başarılı iş hayatından tüyolar verirken babası Nafi Güral ile birlikte çalışmanın sorumluluklarını HT Kulüp'e anlattı...
Jet Set Heidi Klum'un romantik tatili...

Bir dönemin ünlü modeli Heidi Klum, müzisyen eşi Tom Kaulitz ile St. Barts'da tatil yaptı.
Güncel Yeni yaşa dostlarla 'Merhaba'

Nazlı Sabancı, yeni yaşına dostlarıyla birlikte merhaba dedi.
Güncel Mermerci'nin 'Kelebek Etkisi'

Sokak hayvanlarına destek olmak için 'Bir Can Bir Candır' derneğini kuran Derin Mermerci, 'Kelebek Etkisi' söyleşisinin konuşmacısı oldu.

Güncel Bebeğiyle poz verdi

Ayşe Boyner, markası için oğlu Rafael Rumi ile birlikte ayna karşısında poz verdi.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.