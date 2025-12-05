Yeni koleksiyona davet

Hacer ve Onur Pala’nın kurucusu olduğu sanat ile modayı bir arada sunan Palau, tasarımlarını yalnızca bir moda evi titizliğiyle değil, aynı zamanda bir sanat evi ruhuyla ele alan çağdaş bir tasarım markası olarak öne çıkıyor. Palau, 108 yıllık aile geleneğini sürdüren İsviçre markası Algo ile birlikte hazırladıkları koleksiyonun tanıtımını önceki gün Özlem Avcıoğlu’nun ev sahipliğinde Nişantaşı mağazasında yaptı. Kişisel gardıropları kadınların kendi hikâyelerine göre inşa etmeyi hedefleyen marka; özel dikim anlayışı, detay odaklı atölye kültürü ve sanata dokunan modern couture tarzıyla benzersiz bir deneyim yaşatıyor. Markanın kreatif direktörü Anna Harms Goestschel ve Türkiye ortağı Dilek Ekincioğlu’nun da katıldığı davette Hacer Pala Algo ve Palau iş birliğini modaseverlere anlattı.