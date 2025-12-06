Dünya yıldızları Red Sea Film Festivali'de...

Jet Set

Bu yıl beşinci kez düzenlenen Red Sea Uluslararası Film Festivali, dünya yıldızlarını Cidde'de bir araya getirdi.

Türkiye’nin uluslararası arenada öne çıkan oyuncuları Dilan Çiçek Deniz ve Serkan Çayoğlu, Suudi Arabistan’ın ev sahipliği yaptığı Red Sea Uluslararası Film Festivali kapsamında Jeddah Yacht Club’da düzenlenen 100 kişilik özel gala yemeğine katıldı. Uma Thurman, Jessica Alba, Ana de Armas, Dakota Johnson, Rita Ora, Kirsten Dunst, Juliette Binoche, Michael Caine, Adrien Brody, Daniel Kaluuya, Riz Ahmed, Queen Latifah ve Sean Baker gibi dünya çapında tanınan isimlerin bulunduğu bu buluşma, önceki günün konuklarını yeniden bir araya getiren son derece ayrıcalıklı bir geceye dönüştü. Gecenin en dikkat çekici anlarından biri ise, Dilan Çiçek Deniz ve Serkan Çayoğlu’nun Juliette Binoche ile aynı masada oturması oldu. Türkiye’yi temsil eden ikili, zarafetleri ve modern stilleriyle gecenin öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Siyah, asimetrik omuz tasarımı ve heykelsi drapeleriyle dikkat çeken Loewe elbisesiyle geceye modern ve sade bir zarafet taşıyan Dilan Çiçek Deniz, görünümünü Balenciaga ayakkabılar ve global marka yüzü olduğu Boucheron’un yüksek mücevher koleksiyonundan seçtiği parçalarla tamamladı. Başarılı oyuncu, güçlü stil yorumu ile gecenin en etkileyici stil ikonları arasında yer aldı. Awave Studio tasarımı ekru geniş kesim takımıyla kusursuz bir siluet çizen Serkan Çayoğlu, koyu tarçın tonlu gömleğiyle güçlü bir kontrast yarattı. Prada ayakkabılarla tamamlanan görünümü, modern maskülenliği zamansız bir şıklıkla buluşturdu. 81 ülkeden katılımcının yer aldığı Red Sea Uluslararası Film Festivali, Oscar ödüllü yönetmen Sean Baker başkanlığında 13 Aralık’a kadar devam edecek. Dilan Çiçek Deniz ve Serkan Çayoğlu, festival boyunca çeşitli panellerde ve özel gösterimlerde yer almayı sürdürecek.

