Hande Erçel ile 3 yıllık birlikteliğini sonlandıran Hakan Sabancı, DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi Naz Şahin ile birlikte görüldü.
Giriş: 08 Aralık 2025 Pazartesi
HAKAN SABANCI, NAZ ŞAHİN
HAKAN SABANCI
NAZ ŞAHİN
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
HAKAN SABANCI
Yeni bir aşk mı doğuyor?
Hande Erçel ile 3 yıllık birlikteliğini sonlandıran Hakan Sabancı, DJ Mahmut Orhan'ın eski sevgilisi Naz Şahin ile birlikte görüldü.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.