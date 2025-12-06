Çocukların dileklerini gerçekleştiren davet

Make-A-Wish Türkiye’nin 22 ve 23 Aralık 2025 tarihlerinde, Alaluxa’nın konsept danışmanlığında ve The Peninsula Istanbul’un ev sahipliğinde düzenleyeceği “Shop for Wishes” Alışveriş Etkinliği’nin tanıtım daveti, “Dilek Kahramanları”nın katılımıyla gerçekleştirildi. The Peninsula Istanbul’da düzenlenen özel öğle buluşmasına Make-A-Wish Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Eda Sevaioğlu Tan, Genel Sekreteri Özlem Özen ve Alaluxa Kurucusu Ayşegül Tuncer ev sahipliği yaptı. Davete Romina Hakko, Pelin Uluksar, Ayşegül Uluç, İdil Yazar, Meriç Küçük ve Jale Balcı gibi seçkin isimler katılarak bu anlamlı projeye destek verdi. Konuklar, yeni yıl ruhunu paylaşarak dilek çocuklarının hayallerine ışık tutacak bu özel projenin detaylarını keşfetme fırsatı buldu. Ayrıca davetliler, umut temalı çizimlerini tuvale aktardı. Bu özel çalışmalar, alışveriş etkinliğinde gerçekleştirilecek sürpriz bir uygulama ile hayata geçirilecek. 3–17 yaş arası riskli hastalıklarla mücadele eden çocukların dileklerini gerçekleştirerek onların hayata umutla bağlanmalarını sağlayan Make-A-Wish Türkiye, her yıl en az 400 çocuğun dileğini gerçeğe dönüştürmeyi hedefliyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Shop for Wishes etkinliğinde yapılacak her alışveriş, bir çocuğun dileğinin gerçekleşmesine katkı sağlayacak. Make-A-Wish Türkiye ve The Peninsula Istanbul, daha önce de çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde bir araya gelerek çocukların hayallerine dokunan iş birliklerine imza atmıştı. Küresel ölçekte topluma katkı ve fark yaratma vizyonunu benimseyen The Peninsula Istanbul, hayata geçirdiği Tree Lighting gibi çeşitli etkinlikler, sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel mirasa duyarlı yaklaşımıyla şehrin değerlerine katkı sağlamayı sürdürüyor.

Onur AYDIN