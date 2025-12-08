Aşklarını paylaştılar

Ünlü şarkıcı Katy Perry ile Kanada’nın eski başbakanı Justin Trudeau’nun ilişkisi gündemdeki yerini koruyor. Temmuz ayı sonunda bir restoranda baş başa yemek yerken görüntülenen ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Katy Perry’nin 41’inci yaş günü kutlamasında Justin Trudeau ile el ele görüntülenmesi, ilişkinin tüm dünyaya duyurulması olarak yorumlanmıştı. Perry, son olarak sosyal medya hesabından Tokyo seyahatlerine ait romantik kareleri paylaşarak ilişkisini ilk kez Instagram’da gözler önüne serdi. Öte yandan oyuncu Orlando Bloom ile uzun yıllar süren birlikteliğinden bir kızı olan Katy Perry, yaklaşık 10 yıllık ilişkisini kısa süre önce noktalamıştı. Justin Trudeau da geçtiğimiz yıl, 18 yıllık evliliğini ve üç çocuğunun annesi Sophie Grégoire Trudeau ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.