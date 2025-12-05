Magazin Hattı

Yeni yıla erken kutlama

Ünlü simalar yılbaşı coşkusunu erkenden hissettiren davette bir araya geldiler.

Giriş: 05 Aralık 2025 Cuma
Sekizdeyiz Restaurant, yılbaşı coşkusunu erkenden hissettiren özel bir davete ev sahipliği yaptı.


Naz Kamaşak ve Esra Şeker’in ev sahipliğinde düzenlenen yeni yıl daveti, seçkin konukların katılımıyla sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşti. Yeni yıl ruhunu yansıtan dekorasyon, lezzetli ikramlar ve keyifli sohbetlerle dolu bu özel davet, misafirlere hem yılın yorgunluğunu atma hem de yeni yıla umutla başlangıç yapma fırsatı sundu. Davetliler, Sekizdeyiz Restaurant’ın zarif ambiyansı ve özenle hazırlanan menüsü eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı. Sıcak şarap ikramı, yeni yıl konseptine ayrı bir renk kattı ve davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Yeni yıl temalı fotoğraf köşeleri ve samimi buluşmalar, daveti daha da keyifli hale getirdi. Davetin en özel detaylarından biri ise Venta Pırlanta’nın zarif hediyeleri oldu. Konuklara özel hazırlanan bu şık sürprizler, davete ayrı bir ışıltı ve anlam kattı. Naz Kamaşak ve Esra Şeker, bu özel davetin amacının yeni yıl heyecanını birlikte yaşamak ve misafirlerine keyifli bir deneyim sunmak olduğunu belirtti. Sekizdeyiz Restaurant, yıl boyunca düzenleyeceği özel etkinliklerle misafirlerine benzersiz deneyimler yaşatmaya devam edecek.

