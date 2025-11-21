Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri sahiplerini buldu

Merhum Sakıp Sabancı'nın sanatı desteklemek ve gençleri sanata yönlendirmek için hayata geçirilen Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri, bu yıl 32'ncisi düzenlenen ödül töreninde sahiplerini buldu. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Vekil Rektörü Prof. Dr. Burçin Cem Arabacıoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen ödül töreninde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Resim, Heykel ve Geleneksel Türk Sanatları bölümlerinden derece ile mezun olan genç sanatçılara ödülleri takdim edildi. Gecede yaptığı konuşmayı sosyal medya hesabından paylaşan Melisa Hanım; "Sakıp Sabancı Sanat Ödülleri’nin 32.sinde, tam da 32 yaşımda, sahneye dedemin inandığı değerlere teşekkür etmek için çıktım. Dedemin sanatı sadece estetik bir zevk değil, toplumsal faydaya alan açan bir araç olarak gördüğünü anlattım. Ve en çok da paylaşmanın değerini: Özel olanı kolektife açmanın, evini müzeye dönüştürmenin, anlamı birlikte aramanın... Konuşmamı buradan dinleyebilirsiniz çünkü belki sizin hikâyenize de dokunur." yazdı.