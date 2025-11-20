Monako Prensi II. Albert'in Başkanı olduğu Monte Carlo La Société des Bains de Mer Türkiye temsilcisi Hülya Biren'e sadece 16 kişiye verilen özel bir nişan verildi. Monako Sarayı'nda düzenlenen özel törende Prens Albert tarafından Hülya Biren'e "Ordre des Grimaldi" nişanı takdim edildi. Monako Milli Bayramına denk gelen günde Prens ailesiyle birlikte halkını sarayından selamladı. Hülya Biren'i ilk tebrik edenler arasında yakın dostu Neslihan Sabancı'da vardı. Sabancı, anlamlı törenin ardından dostu Biren'i tebrik etti. Hülya Biren, Grimaldi Nişanı alan ilk Türk kadın olarak tarihe geçti.