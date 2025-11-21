Dua Lipa Brezilya'da güneşlendi

Güney yarım küre, ilkbahardan yaz mevsimine geçmeye hazırlanırken Dua Lipa, konser için gittiği Brezilya'da güneşin tadını çıkarırken görüntülendi. Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı, 'Radical Optimism' adlı dünya turnesi kapsamında bulunduğu Rio de Janeiro kentinde, konser sonrası kısa bir tatil yaptı. Kaldığı otelin havuz kenarında görüntülenen 30 yaşındaki şarkıcı, yeşil - siyah bikinisiyle güneşlendi. Birkaç gün önce Güney Amerika ülkesinde konser veren Dua Lipa, bir sonraki konsere kadar Brezilya'nın güneşli havasının tadını çıkardı. Dua Lipa, geçen hafta Sao Paulo şehrinde verdiği konserin ardından Brezilyalı hayranlarıyla Rio de Janeiro şehrinde buluşmaya devam edecek. Ünlü şarkıcı, geçen ay, dünya turnesinin ortasında İspanyolca sınavını geçip dil eğitimi sertifikası almayı başardığını duyurmuştu. Dua Lipa, kendisinin ve İspanyolca öğretmeninin görüntülü konuşmada çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak; "Ben de bu sabah GCSE İspanyolcamdan mezun oldum" demişti. GCSE olarak adlandırılan Genel Ortaöğretim Sertifikası, İngiltere eğitim sistemi içinde bir köşe taşı olarak değerlendiriliyor, akademik bir yeterliliği ifade ediyor.