Tasarımcı dostuyla bir arada...

İşleri için sık sık Amerika'ya giden Nevbahar Koç, ünlü mücevher tasarımcısı dostu Loree Rodkin'le buluştu.

Giriş: 24 Kasım 2025 Pazartesi

Stiliyle dikkat çekiyor

Arzu Sabancı
Aslışah'ın sonbahar tarzı...

Dubai'den İstanbul'a gelen cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ, sonbahar kombinlerine geçiş yaptı.
Moda tutkunu

Alara Koçibey
Öğretmenler Günü'ne duygusal kutlama...

Turimci iş insanı Hande Sezer, babası Ahmet Sezer'in adının verildiği okulda Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Hafta sonu caddeye çıktılar...

Haluk Dinçer, Ali Gürsoy, Ahmet Nur Çebi ve Emra Çarmıklı hafta sonunu İstanbul'un elit semti Bebek'te değerlendirdi.
Beyonce ve Jay-Z F1 yarışında

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, eşi Jay-Z ile birlikte seyirci olarak katıldığı F1 Las Vegas Grand Prix'i öncesinde, yarış otomobilinde yardımcı pilot koltuğuna oturdu.
Sabancı'nın sanat turu...

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı, sosyal medya hesabından sergi gezisini paylaştı.

