Urla'da tanıtım etkinliği

İzmir’in gözde bölgelerinden Urla, 2026 yılında yeni bir yaşam merkezine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Projenin tanıtımı özel bir lansmanla gerçekleştirildi. Etkinlikte kurucu ekipten Nevşah Karamehmet, Buğrahan Bayat, Onur Candan, Elif Boyner ve Çetin Amato, merkezin vizyonunu paylaşarak projenin detaylarını aktardı. Yoga ve meditasyon alanları, spa hizmetleri, bütünsel detoks programları ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla dikkat çeken mekan sadece bir tatil rotası değil; farkındalık, dönüşüm ve sağlıklı yaşam odaklı bir yaşam alanı olarak konumlanıyor.