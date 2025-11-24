Jet Set

Beyonce ve Jay-Z F1 yarışında

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, eşi Jay-Z ile birlikte seyirci olarak katıldığı F1 Las Vegas Grand Prix'i öncesinde, yarış otomobilinde yardımcı pilot koltuğuna oturdu.

Giriş: 24 Kasım 2025 Pazartesi
Beyonce ve Jay-Z F1 yarışında

Beyonce, Las Vegas'ta düzenlenen 2025 Formula 1 Las Vegas Grand Prix'inde görüntülendi. Ünlü şarkıcı, rapçi eşi Jay-Z ile paylaştığı yarış heyacanında, kıyafetiyle dikkat çekti. 44 yaşındaki ABD'li şarkıcı, F1 yarışını seyretmek için, özel yarış tulumu giymeyi tercih etti. Sezonun son F1 yarışlarından birine katılan Beyonce'nin yarış tulumu, sanatçı için özel olarak hazırlanmış ve cesur bir dekolte ile şekillendirilmişti. Grand Prix öncesinde Beyonce ve Jay-Z çifti, pistte bir yarış otomobilinin yolcu koltuğuna geçerek poz verdi. Ünlü ikilinin bindiği otomobilin sürücüsü, Scuderia Ferrari takımının 7 kez şampiyonu olan İngiliz pilot Lewis Hamilton'dı. Beyonce ve Lewis Hamilton'ın çok eski bir geçmişi var ve birbirlerini uzun yıllardır tanıyorlar. Beyonce, en son 2009'da Singapur'da bir F1 yarışına katılmış ve yarış otomobili garajında ​​pilotla buluşmuştu. Beyonce, F1 Las Vegas yarışı öncesinde yarış otomobiline binme anlarını kendi sosyal medya hesabından paylaştı. F1 tarafından paylaşılan bir videoda da Beyonce, Jay-Z'ye iyi olup olmadığını soruyor ve Jay-Z de "Tamamen değil" diye yanıt veriyor.


Las Vegas Grand Pri F1 Beyonce Jay-Z lewis hamilton

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Anadolu mirası buluşması

Hasat Sofralarının 7. etkinliği Türkiye’nin önde gelen şefleriyle gerçekleşti.
Güncel Yeni bir aşk mı başlıyor?

Hande Erçel ile 3 yıllık birlikteliğini sonlandıran Hakan Sabancı, Naz Şahin ile birlikte görüldü.
Magazin Hattı Sanat dolu gece

İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri özel gecede bir araya geldi.
Davetler Tasarım ve mimariyi buluşturan açılış

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, tasarım ve mimarlığın bir araya geldiği açılış davetinde buluştu.
Mekanlar Boğaz'da seçkin lezzetler

Büyüleyici boğaz manzarasıyla eşsiz bir deneyim...
Magazin Hattı Aşklarını paylaştılar

Ünlü şarkıcı Katy Perry ve Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, Tokyo seyahatlerinden paylaştığı romantik karelerle birlikteliklerine dair ilk paylaşımlarını yaptılar.
Davetler Çocukların dileklerini gerçekleştiren davet

Make-A-Wish Derneği'nin dilek kahramanları, dileklerin umuda dönüştüğü yeni yıl buluşmasında bir araya geldi.
Jet Set Dünya yıldızları Red Sea Film Festivali'de...

Bu yıl beşinci kez düzenlenen Red Sea Uluslararası Film Festivali, dünya yıldızlarını Cidde'de bir araya getirdi.
Güncel Abu Dabi'de hem iş hem spor...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, iş için gittiği Abu Dabi'de spor yaptığı anları paylaştı.
Davetler Açılışı partiyle kutladılar

Genç iş insanı Can Hakko, yeni açılan mağazalarını ailesi ve dostlarıyla kutladı.

Caddeler 'Her şey yolunda'

14 yıldır evli olduğu iş İnsanı İzzet Özilhan ile evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene, spor çıkışı objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı Yeni koleksiyona davet

Ünlü hanımlar Nişantaşı'nda yapılan koleksiyonun tanıtımında bir araya geldiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.