Ünlü heykeltraşın eserleri İstanbul'da...

Dünyaca ünlü İtalyan heykeltıraş Lorenzo Quinn’in “The New Age of Bronze” adlı sergisi, Miart Gallery İstanbul’da gerçekleşen özel midissage etkinliğiyle sanatseverlerle buluştu. Galerinin kurucusu ve yöneticisi İrem Deniz ev sahipliğinde düzenlenen geceye, sanat, iş ve medya dünyasının önde gelen isimleri katıldı. The New Age of Bronze” midissage etkinliği, Lorenzo Quinn’in sevgi, denge ve insanlık temalarını işlediği bronz heykellerin eşliğinde büyüleyici bir atmosfer yarattı. Etkinliğe katılan seçkin davetliler, sanatçının zamansız estetiğini Miart Gallery’nin sofistike vizyonuyla birlikte deneyimlediler.

Nazif ŞAHİN KARPUZ