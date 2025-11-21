İstanbul’un çağdaş sanat sahnesinde önemli bir yer edinen FUTY ART Gallery, 20 Kasım-10 Aralık 2025 tarihleri arasında Esra Üner’in “Silent Connections – Sessiz Bağlantılar” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Esra Üner, bu sergide insanın evrenle ve kendisiyle kurduğu görünmez bağları ele alıyor. Eserlerinde kullandığı doku, renk ve malzeme çeşitliliğiyle, izleyiciyi sessiz ama derin bir farkındalık alanına davet ediyor. Kumaş, tuval, kâğıt, ytong, ahşap ve mesh gibi farklı

malzemeleri bir araya getirerek, her bir çalışmada hem bir yok oluşun hem de yeniden doğuşun izini sürüyor.“Silent Connections” aynı zamanda yazar Ayşen Somunkıran Özagar ile gerçekleştirilen özel

bir işbirliğini de içeriyor. Üner ve Özagar, birbirlerinin dünyalarına dokunarak iki yönlü bir yaratım süreci başlattılar. Üner, Özagar’ın bir hikâyesinden ilhamla bir resim yaptı; Özagar ise Üner’in bir resminden etkilenerek bir hikâye yazdı. Böylece resim ile edebiyat arasında sessiz bir alışveriş doğdu ve bu etkileşim, izleyiciyi de içine alan görünmez bir bağadönüştü. Sergi, insanın hem kendi iç sesiyle hem de evrenin ritmiyle kurduğu derin bağlantıları hatırlatıyor. Her eser, varoluşun sessiz ama güçlü titreşimini taşıyor.