Magazin Hattı

“Silent Connections-Sessiz Bağlantılar”

FUTY ART Gallery Esra Üner’in “Silent Connections-Sessiz Bağlantılar” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor.

Giriş: 21 Kasım 2025 Cuma
“Silent Connections-Sessiz Bağlantılar”

İstanbul’un çağdaş sanat sahnesinde önemli bir yer edinen FUTY ART Gallery, 20 Kasım-10 Aralık 2025 tarihleri arasında Esra Üner’in “Silent Connections – Sessiz Bağlantılar” adlı sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Esra Üner, bu sergide insanın evrenle ve kendisiyle kurduğu görünmez bağları ele alıyor. Eserlerinde kullandığı doku, renk ve malzeme çeşitliliğiyle, izleyiciyi sessiz ama derin bir farkındalık alanına davet ediyor. Kumaş, tuval, kâğıt, ytong, ahşap ve mesh gibi farklı


malzemeleri bir araya getirerek, her bir çalışmada hem bir yok oluşun hem de yeniden doğuşun izini sürüyor.“Silent Connections” aynı zamanda yazar Ayşen Somunkıran Özagar ile gerçekleştirilen özel


bir işbirliğini de içeriyor. Üner ve Özagar, birbirlerinin dünyalarına dokunarak iki yönlü bir yaratım süreci başlattılar. Üner, Özagar’ın bir hikâyesinden ilhamla bir resim yaptı; Özagar ise Üner’in bir resminden etkilenerek bir hikâye yazdı. Böylece resim ile edebiyat arasında sessiz bir alışveriş doğdu ve bu etkileşim, izleyiciyi de içine alan görünmez bir bağadönüştü. Sergi, insanın hem kendi iç sesiyle hem de evrenin ritmiyle kurduğu derin bağlantıları hatırlatıyor. Her eser, varoluşun sessiz ama güçlü titreşimini taşıyor.

“Silent Connections-Sessiz Bağlantılar”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Magazin Hattı Anadolu mirası buluşması

Hasat Sofralarının 7. etkinliği Türkiye’nin önde gelen şefleriyle gerçekleşti.
Güncel Yeni bir aşk mı başlıyor?

Hande Erçel ile 3 yıllık birlikteliğini sonlandıran Hakan Sabancı, Naz Şahin ile birlikte görüldü.
Magazin Hattı Sanat dolu gece

İş, sanat ve cemiyet dünyasının ünlü isimleri özel gecede bir araya geldi.
Davetler Tasarım ve mimariyi buluşturan açılış

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri, tasarım ve mimarlığın bir araya geldiği açılış davetinde buluştu.
Mekanlar Boğaz'da seçkin lezzetler

Büyüleyici boğaz manzarasıyla eşsiz bir deneyim...
Magazin Hattı Aşklarını paylaştılar

Ünlü şarkıcı Katy Perry ve Kanada'nın eski başbakanı Justin Trudeau, Tokyo seyahatlerinden paylaştığı romantik karelerle birlikteliklerine dair ilk paylaşımlarını yaptılar.
Davetler Çocukların dileklerini gerçekleştiren davet

Make-A-Wish Derneği'nin dilek kahramanları, dileklerin umuda dönüştüğü yeni yıl buluşmasında bir araya geldi.
Jet Set Dünya yıldızları Red Sea Film Festivali'de...

Bu yıl beşinci kez düzenlenen Red Sea Uluslararası Film Festivali, dünya yıldızlarını Cidde'de bir araya getirdi.
Güncel Abu Dabi'de hem iş hem spor...

Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Sabancı Tapan, iş için gittiği Abu Dabi'de spor yaptığı anları paylaştı.
Davetler Açılışı partiyle kutladılar

Genç iş insanı Can Hakko, yeni açılan mağazalarını ailesi ve dostlarıyla kutladı.

Caddeler 'Her şey yolunda'

14 yıldır evli olduğu iş İnsanı İzzet Özilhan ile evliliğini sonlandıran Yasemin Ergene, spor çıkışı objektiflere yansıdı.
Magazin Hattı Yeni koleksiyona davet

Ünlü hanımlar Nişantaşı'nda yapılan koleksiyonun tanıtımında bir araya geldiler.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.