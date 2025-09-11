Malibu'da denize girdi...

Ünlü Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, yaz tatilini bitirmedi. 44 yaşındaki Victoria's Secret modeli, Malibu sahilinden tatili fotoğraflarını paylaştı. Beyaz bikinisiyle fit görünümünü paylaşan Alessandra Ambrosio, mücevher tasarımcısı erkek arkadaşı Buck Palmer ile fotoğraflarına da paylaşımında yer verdi. Ünlü model, "Olabildiğince iyi" şeklinde not düştü. Alessandra Ambrosio'nun bir yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşıyla mutlu bir ilişki sürdürdüğü, yakında evlenebileceği konuşuluyor. Ambrosio, Aralık 2024'te coşkulu bir doğum günü kutlamasında yeni erkek arkadaşını ilan etmişti. Puck Palmer'ın, ünlü model için özel mücevherler tasarladığı biliniyor.