Yaylalarda stres attılar

Sık sık seyahat eden Pınar Sabancı'nın yeni durağı Karadeniz oldu. Doğaya hayran olan Pınar Sabancı eşi İlhan Sabancı ve yakın arkadaşlarından Mert Gocay ile birlikte ormanda yürüyüş yaptı. Geçtiğimiz günlerde Maçahel'de arıcılıkla ilgili bilgiler alıp bir köy evinde konaklayan Sabancılar, keyifli tatillerinden kareler yayınlamayı ihmal etmedi. Artvin'den başlayarak karadenizi dolaşan Pınar Sabancı ve dostlarının yeni durağı Rize oldu. Pokut Yaylası ve Heba Yaylası'nı dolaşan grup keçilerle bir arada doğa yürüyüşü yaptı.