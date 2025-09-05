İş insanı İlhan Sabancı ile eşi Pınar Sabancı, yakın dostlarıyla birlikte Artvin turuna çıktı.
Giriş: 05 Eylül 2025 Cuma
PINAR SABANCI
İLHAN SABANCI, MERT GOCAY
İLHAN-PINAR SABANCI, MERT GOCAY
İLHAN-PINAR SABANCI, MERT GOCAY
İLHAN-PINAR SABANCI, MERT GOCAY
İLHAN-PINAR SABANCI, MERT GOCAY
GENEL
Sabancılar'ın Artvin gezisi...
İş insanı İlhan Sabancı ile eşi Pınar Sabancı, yakın dostlarıyla birlikte Artvin turuna çıktı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.