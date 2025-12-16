New York metrosunda defile...

Dünyaca ünlü giyim markası Chanel, 2026 Métiers d’Art koleksiyonu ile New York’un ikonik metro hattını moda sahnesine çevirdi. Şehrin sürekli değişen ritminden ilham alan koleksiyon, gündelik olanı olağanüstüye dönüştürme gücünü, le19M çatısı altındaki Métiers d’art ustalarının benzersiz el işçiliğiyle bir araya getiriyor. Bu sezon aynı zamanda Matthieu Blazy’nin Chanel’deki ilk Métiers d’Art koleksiyonu olarak öne çıkıyor. Blazy, New York metrosunu “herkesin hikâyesinin kesiştiği bir alan” olarak tanımlıyor. Öğrencilerden oyun değiştiricilere, devlet adamlarından gençlere kadar şehrin tüm karakterleri bu koleksiyonun ilham kaynağı. Chanel’in “sub(way)-culture” yaklaşımıyla oluşturulan evrende, sıradan olan ustalıkla işlenerek ayrıcalıklı bir moda anlatısına dönüşüyor. Koleksiyon; sosyetiklerden süper kahramanlara, çalışan kadınlardan şov dünyasının figürlerine kadar geniş bir karakter yelpazesi sunuyor. Coco Chanel’in silueti bile bu sinematik anlatının içinde hayat buluyor. New York’un ışıltısı ve gerçekliği, film karelerinden çıkmış gibi görünen bir moda sahnesi yaratıyor.