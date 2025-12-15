Adeta dünyayı dolaşan Pınar Sabancı, arkadaşlarıyla birlikte Nevşehir'i gitti. Dostlarıyla birlikte fotoğraf çekmeyi de ihmal etmeyen Pınar Hanım, bu kareleri "Kadim topraklar…. İlk kez bundan uzun yıllar önce ziyaret etmiştim Kapadokya’yı ve çok etkilenmiştim. Bugün yine yeniden büyülendim. Her köşesinde ayrı bir güzellik, havasında, suyunda başka bir enerji var bu toprakların" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Akşam geç saatlere kadar yer altı şehirlerini ve müzeleri dolaşan arkadaş grubu daha sonra otele dönerek günün yorgunluğunu attı.