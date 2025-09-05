Giorgio Armani hayatını kaybetti

İtalyan moda dünyasının efsane ismi Giorgio Armani, 91 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü, şirketi tarafından Perşembe günü resmen duyuruldu. Reuters'ın aktardığına göre 91 yaşında hayatını kaybeden Armani, modern İtalyan stilinin ve zarafetinin simgesi olarak görülüyordu. Yaratıcılıkla iş zekâsını birleştiren Armani, yıllık yaklaşık 2,3 milyar euro ciro yapan dev bir şirketin başındaydı. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan Armani, Haziran ayında düzenlenen Milano Erkek Moda Haftası’nda grubunun defilelerine katılamamış, bu da kariyerinde bir ilk olmuştu. “Re Giorgio” (Kral Giorgio) olarak anılan ünlü tasarımcı, koleksiyonlarının her ayrıntısından reklam stratejilerine, podyuma çıkan modellerin saçına kadar işin her aşamasını bizzat takip etmesiyle tanınıyordu. Şirket, Cumartesi ve Pazar günü Milano’da bir anma alanı kurulacağını, cenazenin ise ilerleyen günlerde aile arasında özel bir törenle gerçekleştirileceğini açıkladı.