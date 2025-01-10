Yalıda Karadeniz eğlencesi...

Kendiside bir Karadenizli olan cemiyet hayatının tanınmış simalarından Berna Çebi yalısında Karadeniz günü düzenledi. Çebi'nin ev sahipliğindeki organizasyondaki kusursuz sofrada sadece Karadeniz yemekleri yer aldı. Mısır ekmeği, karalahana sarması gibi yöresel lezzetlerin yanında misafirler kemençe eşliğinde horon tepmeyi de ihmal etmedi. Arzu Sabancı, Aslı Gümüşel, Berrin Zorlu gibi bir çok ismin bir araya geldiği eğlenceden geriye eğlenceli kareler kaldı. Horana girerek dostlarına eşlik eden Berrin Zorlu davette eğlendi. Sofrayı da sosyal medya hesabından paylaşan Berrin Hanım, lezzetli yemekleri fotoğraflamayı da ihmal etmedi.