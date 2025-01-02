Hakko, sevgilisiyle piste çıktı!

Sportmen kişiliğiyle ön plana çıkan Vakko Yönetim Kurulu Başkanı iş insanı Cem Hakko, kız arkadaşı Nazlı Kayaaslan ile Bolu'daki çiftlik evinde yeni yılı geçirdi. Birlikte 2025'e giren çift 2025 sabahında ise birlikte ralli yaptı. Adrenalini yüksek sporları tercih eden Cem Bey, özel aracıyla kız arkadaşını gezdirdi. Nazlı Kayaaslan ise Hakko ile yaptığı ralli turunu sosyal medya hesabından paylaştı. Sevgilisinin paylaşımına kayıtsız kalamayan Cem Bey, paylaşıma nazar boncuğu emojisi koyarak yanıt verdi. Çiftin aşkları da birlikte çekildikleri karelerle belgelendi.