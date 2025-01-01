2024'e 'Veda' 2025'e 'Merhaba'

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları yeni yılı aileleri ve dostlarıyla birlikte coşkuyla kutladılar. Genç aşıklar Hakan Sabancı ve Hande Erçel birlikte yeni yıl hazırlığı yaptılar. Sevgilisi Hande Erçel'in hazırladığı sofranın önünde poz veren Hakan Sabancı kız arkadaşıyla yeni yılı karşıladı. Evlerinden uzakta yeni yılı karşılayan Neslişah-Engin Altan Düzyatan çifti Uludağ'da aile ve dostlarıyla eğlenerek yeni yıla girdi. Pınar Talay eşi Murat Talay ve oğullarıyla birlikte 2025'e hazırlanmıştı. Geleneği bozmayan Kosif Ailesi ise evlerindeki ağacı süsleyerek saatin 12 olmasını bekledi. Kızlarıyla birlikte poz veren Melda-Sinan Kosif çifti yeni yıl için dileklerini dileyerek kutlama yaptılar.