Koç Holding'den yeni yıl eğlencesi...

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ali Koç, Ankara Dernekler Toplantısı'nda yılbaşı balosuna katıldı. Divan Kuruçeşme'de düzenlenen etkinlikte sahne alan şarkıcı Hande Yener'e şarkı söylerken eşlik eden Koç'un görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. 2025'in gelişini Koç Grubu ile kutlayan ve dernek üyelerine hitaben bir konuşma yapan Ali Koç, sosyal medyada ve tribünlerde istifa isteyen Fenerbahçe taraftarlarını hedef aldı. Sanatçı Hande Yener'de eğlenceli sahne anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.