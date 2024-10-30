Tapan'dan 'Sakıp Sabancı Yapay Zeka Modeli'

Sabancı Holding Yönetim Kurulu üyesi Melisa Tapan, katıldığı Webrazzi Summit’te, Sakıp Sabancı Yapay Zeka Modeli’ni anlattı. Melissa Tapan, “Teknolojinin hızla ilerlemesine rağmen insan kalmanın önemini her zaman hatırlamamız gerekiyor” dedi. Tapan, yapay zekanın ele alındığı panelde yaptığı konuşmada, Sakıp Sabancı’ya sanal dünyada hayat veren Sakıp Sabancı Yapay Zeka Modeli’ni ve yapay zekayla ilgili görüşlerini anlattı. Projenin detaylarını konuşmasında anlatan Melisa Hanım, “Dedemin teknolojiye olan merakı ve insan odaklı bakışını yapay zeka ile bir araya getirerek, doğal dil işleme ve makine öğrenmesi ile oluşturduğumuz bu proje o dönem Türkiye’de bir ilkti." dedi. Etkinliğe bir diğer genç iş insanı Pelin Akın Özalp'da konuşmacı olarak konuk oldu.