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Özel gecede gastronomik deneyim...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri şık davetle özel bir gastronomik deneyim yaşadılar.

Giriş: 06 Mart 2024 Çarşamba
Özel gecede gastronomik deneyim...

Brothers, “Ultimate Experience” isimli özel davetini, The Peninsula Istanbul’da özel bir gastronomik deneyim ile gerçekleştirdi. Paris’in en yaratıcı şeflerinden 2 Michelin yıldızlı Şef David Bizet’nin hazırladığı menünün sunulduğu gecede, Pernod Ricard Afrika & Orta Doğu Genel Müdürü Selçuk Tümay ve Evin Tümay, The Peninsula Istanbul Genel Müdürü Jonathan H.Crook ve Beliz Crook olmak üzere Yelda-Hakan Tiftik, Ahu Orakçıoğlu, Ayşegül-Hakan Kodal, Jülide-Mehmet Ali Berkman, Moris Kohen gibi iş, cemiyet ve sanat dünyasından isimleri bir araya getirdi. Dört yılda bir takvimlerde yer almasıyla yılın en özel tarihi olan 29 Şubat akşamı Pernod Ricard Türkiye ana sponsorluğu ile gerçekleşen davet, misafirlerine benzersiz bir deneyim yaşattı. Bu önemli gecede, 2 Michelin yıldızlı Şef David Bizet ilk kez İstanbul’da bir davet için özel bir menü oluştururken, misafirlere benzersiz bir gastronomik deneyim sundu. Manuş-u Ala’nın müzik performansıyla renklenen davet, misafirlerine unutulmaz bir gece yaşatırken, etkileyici atmosferiyle şıklık ve lezzetin mükemmel uyumunu gözler önüne sererek keyifli anlar yaşattı.

Onur AYDIN

Ultimate Experience Gastronomi

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