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Ünlü sanatçıdan ikonik parfümler...

Resim ve heykel sanatçısı Cengiz Yatağan, parfüm tutkusundan ilham alarak tasarladığı yeni kokularını anlattı

Giriş: 04 Mart 2024 Pazartesi
Ünlü sanatçıdan ikonik parfümler...

Resim ve heykel sanatçısı Cengiz Yatağan, heykel ve sanat eserlerinin yanı sıra son dönemde beğendiği esansları ikonik parfümlere dönüştürdü. Yatağan, ''Güzel koku beni her zaman çeker. Atölyemde esans kullanıyorum. Enerjisel temizlik esnasında koku kullanırım. Kokuya yıllardır merakım var. Sanat yaparken koku da çok sanatsal geliyor. Çiçeklerden elde edilen renklerle resim yapıyoruz kokular da aynı şekilde çiçeklerin esansından elde ediliyor. Benim de puzzle heykellerim var benimle bütünleşen. Puzzle heykellerin manası insan doğduğundan bu yana bir şeyin parçası olmak için mücadele ediyor. Aynı zamanda kendi puzzle'ınızı oluşturuyorsunuz ama her zaman bir eksik parçanız oluyor. Ölene kadar o eksik parçanızı tamamlamaya uğraşıyorsunuz. Hiçbir zaman tamamlayamıyorsunuz. Bu eksiklikten yola çıkarak insanları tamamlayıcı bir heykel yapmak istedim'' dedi.

KENDİ GUSTOMA GÖRE PARFÜMLER TASARLADIM

Bu zamana kadar yapılmamış bir projeyi hayata geçiren ünlü resim sanatçısı Yatağan, beş ayrı esansta tasarladığı parfümlerin farklı bir özelliği olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürüyor: ''Parfümleri, kendi gustoma göre koku algıma göre tasarladım. Puzzle heykellerimden yola çıkarak hiç yapılmamış bir tasarımı hayata geçirdim. Bu heykellerin masif cam şişesini yaptırdım. Parfümün içinden numaralı sertifikası çıkıyor. Parfüm bittiğinde çöpe atmıyorsunuz şişesini sanat eseri olarak kullanabiliyorsunuz. İlk etapta beş farklı esans geliştirdim. Niyetim beş sene içinde 15 farklı çeşit çıkarmak.''

Cengiz Yatağan parfüm

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